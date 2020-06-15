Большинство жителей Приморского края примет участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:54:31+03:00

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В начале июня социологи решили выяснить, как приморцы относятся к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Оказалось, что большинство жителей края готовы прийти на избирательные участки и проголосовать за предлагаемые изменения в основной закон страны.

Главный вывод, который можно сделать на основе данных социологии, это ожидаемая высокая явка на уровне последних президентских выборов. Согласно исследованиям, в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации готовы принять участие 59,8% жителей Приморского края. А на выборах президента в 2018 году явка на 20:00 превысила 64%.

Помимо явки, изучалось также и отношение людей к самому пакету поправок. Так 61,4% жителей Приморского края в ходе социологических исследований заявили, что поддерживают поправки в Конституцию и готовы проголосовать за внесение этих предложении . Кстати, наибольший уровень поддержки высказывает старшее поколение, особенно граждане в возрастной группе 55+.

Также исходя из проведенных социологических исследований следует, что подавляющее большинство жителей Приморья осведомлено о предложении президента России внести поправки в Конституцию, а 63,8 % выступают за допустимость их внесения. Говоря о своем отношении к поправкам, люди отвечали, что одобряют идею обновления основного закона страны, чтобы он лучше соответствовал реалиям сегодняшнего дня. По мнению опрошенных приморцев сами идеи, отраженные в поправках, направлены на решение понятных и знакомых жителям региона проблем.

- Явка прогнозируется достаточно высокой для Приморского края. Цифры социологии показывают, что население активно, а большинство приморцев готовы поддержать эти изменения и прийти на избирательные участки. Старшее поколение при этом наиболее активны. Думаю, это связано с тем, что граждане этой возрастной категории более активно интересуются социальной составляющей жизни, в предлагаемые поправки как раз большой акцент сделан на социальную составляющую, - говорит политический обозреватель Ольга Кишаковская.

Социологическое исследование было проведено Приморским научно-исследовательским центром социологии в 13 муниципальных образованиях с выборкой 798 респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU