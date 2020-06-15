Стало известно, на каких территориях Приморья не обнаружен COVID-19
Правительство края опубликовало карту распределения коронавируса
Инфографика: пресс-служба правительства Приморского края
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Правительство региона обнародовало очередной выпуск карты «Распределение COVID-19 по территориям Приморского края». Инфографика наглядно показывает сколько в Приморье осталось мест, где пока не обнаружено ни одного человека, инфицированного новым коронавирусом. Также дана статистика по количеству заболевших на различных территориях, куда вирус уже добрался.
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ИСТОЧНИК KP.RU