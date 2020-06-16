Приди заранее и получи полноценный выходной: жителям Приморья рассказали, как с выгодой принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:53:54+03:00

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1 июля официально объявили днем Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Власти сделали его оплачиваемым выходным, чтобы ничего не помешало россиянам прийти и принять участие в важном событии для страны. Вместе с тем, в ЦИК отмечают, что отдать свой голос можно будет не только в этот день, но и в течение недели, писать заявление о досрочном голосовании не нужно. Все избирательные участки начнут работать с 25 июня.

Это, кстати, поможет уменьшить концентрацию людей в одном месте, поэтому голосовать заранее – это безопасно. Вместе с тем, власти позаботились и о всех мерах предосторожности, которые необходимы условиях текущей эпидемиологической ситуации.

- Ситуация меняется динамично, и мы должны точно и оперативно на нее реагировать, – сказала она. – Мы делаем все, чтобы у наших граждан было больше возможностей. Наш приоритет – их здоровье и безопасность. Мы должны провести голосование таким образом, чтобы сами процедуры были максимально прозрачными, а результаты – достоверными и легитимными. Это наша важнейшая задач, - говорит Элла Памфилова, председатель ЦИК России. - Будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Для того, чтобы мероприятие было максимально безопасным для граждан, оно будут организовано так, чтобы в один час на избирательных участках находились не больше восьми человек. Сами же члены комиссии до 25 июня сдадут анализы на коронавирус. Перед входом на участки всех без исключения ждет уже привычная процедура – специалисты измерят температуру и предложат продезинфицировать руки. Разумеется, не обойдется голосование без масок и перчаток. Их выдадут вместе с одноразовыми ручками.

Задача властей была создать все необходимые условия, чтобы проголосовать смог каждый. Само растягивание периода было сделано после анализа передового опыта в мире, связанного с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Таким образом минимизируется вероятность заражения вирусом на избирательных участках.

Ну и о самом приятном. Лайфхак прост: будьте хитрее, проголосуйте заранее и получите полноценный оплачиваемый выходной, который можно посвятить всецело себе.

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ИСТОЧНИК KP.RU