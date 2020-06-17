Три компании, ремонтирующие дороги Владивостока, оштрафованы на 115 тысяч рублей
Администрация Владивостока намерена взыскать штрафы с трех компаний, производящих ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая сумма штрафа 115 тысяч рублей, а причина санкции — складирование мусора на объектах.
— Подрядчику, проводящему ремонт улицы Крыгина, было дано предписание об устранении нарушений в сфере санитарного состояния — складирования мусора. Предписание выполнено не было, за что его и привлекли к ответственности. Теперь компании предстоит заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, — прокомментировали ситуацию специалисты городского управления дорог и благоустройства.
Помимо этого, штрафы получили ответственные лица подрядных организаций за складирование мусора при производстве работ на улицах Монтажной и Каплунова.
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ИСТОЧНИК KP.RU