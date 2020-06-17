2020-06-17T07:54:49+03:00
Общество

Три компании, ремонтирующие дороги Владивостока, оштрафованы на 115 тысяч рублей

Так мэрия столицы Приморья решила наказать подрядчиков, оставивших мусор на объектах проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Компании, ремонтирующие дороги Владивостока, оштрафованы за мусор на объектахКомпании, ремонтирующие дороги Владивостока, оштрафованы за мусор на объектахФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Администрация Владивостока намерена взыскать штрафы с трех компаний, производящих ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая сумма штрафа 115 тысяч рублей, а причина санкции — складирование мусора на объектах.

— Подрядчику, проводящему ремонт улицы Крыгина, было дано предписание об устранении нарушений в сфере санитарного состояния — складирования мусора. Предписание выполнено не было, за что его и привлекли к ответственности. Теперь компании предстоит заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, — прокомментировали ситуацию специалисты городского управления дорог и благоустройства.

Помимо этого, штрафы получили ответственные лица подрядных организаций за складирование мусора при производстве работ на улицах Монтажной и Каплунова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сначала – краска, теперь – гвозди»: приморских водителей предупреждают об опасности на трассе
Очевидцы уверены, что засняли процесс передачи взятки сотрудникам ГИБДД во Владивостоке
Троллейбус №11 во Владивостоке 18 июня не будет работать с 9 до 17 часов
Синоптики обещают улучшение погоды в Приморье в четверг
Праздничный салют ждет жителей Владивостока 24 июня
Экологи побывали на месте масштабного разлива краски во Владивостоке
Три компании, ремонтирующие дороги Владивостока, оштрафованы на 115 тысяч рублей
Жителям Владивостока помогут сделать «Первый шаг к бегу»
Более 70 ординаторов и студентов медиков в Приморье помогают опытным врачам в борьбе с COVID-19
Творческий характер Владивостока соберут в письмах и рисунках
Число лабораторий, которые проводят диагностику на COVID-19 в Приморье скоро увеличится