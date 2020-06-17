2020-06-17T08:17:28+03:00
Общество

Праздничный салют ждет жителей Владивостока 24 июня

Тихоокеанский флот задействует для огненного шоу артиллерийские орудия и салютные установки
Никита СЕРГЕЕВ
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30 холостых залпов артиллерийских орудий и 300 фейерверочных выстрелов произведет ТОФ 24 июня30 холостых залпов артиллерийских орудий и 300 фейерверочных выстрелов произведет ТОФ 24 июняФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет произведен во Владивостоке 24 июня силами Тихоокеанского флота.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, артиллерийские расчеты ТОФ отсалютуют тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском более 300 фейерверочных выстрелов. Фейерверк будут делать салютные установки 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для создания звукового сопровождения красочного шоу по традиции с площадки на улице Батарейной, в районе мыса Боброва, используют две гаубицы Д-30.

Сообщается, что салютные расчеты уже приступили к тренировкам практических действий непосредственно на месте проведения салюта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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