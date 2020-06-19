Извращенец снимал на камеру личную жизнь молодой жительницы Владивостока

19 Июнь 2020 2020-06-19T00:46:20+03:00

Она случайно обнаружила прибор для слежки прямо напротив своих окон и позвонила в полицию

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Жительница одного из домов в Первореченском районе пожаловалась в полицию на неизвестного извращенца, следящего за ее личной жизнью. Неизвестный злоумышленник установил скрытую камеру и записывал все на видео.

Как рассказала полицейским по телефону 32-летняя жительница многоэтажки на Жигура, она случайно обнаружила, что на подпорной стене во дворе неизвестные установили широкоформатную камеру, которая снимает именно ее квартиру. Извращенец снимал ее личную жизнь, что стало для горожанки настоящим шоком.

Молодая женщина сообщила, что провод от камеры ведет на верхний этаж ее же дома, где, скорее всего, и проживает злоумышленник.

Горожанка уточнила свой адрес проживания, а стражи порядка приступили к проверке по факту ее сообщения. Устанавливается личность извращенца, которому за незаконную слежку грозит крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU