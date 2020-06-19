2020-06-19T03:01:50+03:00
Общество

Аэропорт Владивосток стал лучшим предприятием в логистической и транспортной сфере Приморья

Воздушная гавань победила в конкурсе «Торговая марка года — 2019»
Никита СЕРГЕЕВ
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Аэропорт Владивосток победил в конкурсе «Торговая марка года – 2019»Аэропорт Владивосток победил в конкурсе «Торговая марка года – 2019»Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Международный аэропорт Владивосток стал победителем регионального конкурса «Торговая марка года — 2019». Воздушная гавань Приморского края завоевала первое место в номинации «Лучшее предприятие в логистической и транспортной сфере». Как сообщает пресс-служба аэропорта, торжественная церемония награждения состоялась 16 июня. Организатором мероприятия выступил Союз «Приморская торгово-промышленная палата».

Победа в номинации «Лучшее предприятие в логистической и транспортной сфере» считается одной из самых авторитетных наград Дальнего Востока. Экспертный совет премии, в который вошли представители в области маркетинга и PR, высоко оценили успешность маркетинговой стратегии авиапредприятия, направленную на продвижение марки, а также лояльность потребителей, говорится в сообщении.

СПРАВКА:

На вручении награды. Фото: пресс-служба аэропорта Владивосток

На вручении награды. Фото: пресс-служба аэропорта Владивосток

Конкурс «Торговая марка года Дальнего Востока» проводится Приморской ТПП ежегодно с 2002 года. Конкурс выявляет наиболее успешные маркетинговые стратегии при создании и продвижении компаний в интересах потребителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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