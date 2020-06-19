Губернатор Приморья поручил начать подготовку к открытию кафе и ресторанов

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:50:37+03:00

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Начата подготовка к возобновлению работы предприятий общественного питания. Такое поручение сделал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Кафе и рестораны с террасами и открытыми площадками приступят к работе после того, как региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией примет соответствующее решение.

На первом этапе после открытия обслуживание посетителей будет разрешено только на свежем воздухе. Столики расставят так, чтобы расстояние между ними составляло не менее 1,5 метра. Рекомендовано размещение за одним столиком семейной группы. Не будет разрешено проведение коллективных торжеств: свадеб, семейных торжеств, корпоративов и т. п.

Кроме того, предприятию общественного питания, конечно же, будет необходимо выполнять стандартные санитарные требования: обеспечить сотрудников масками и перчатками, проводить регулярную термометрию сотрудников и дезинфекцию площадей.

Как сообщает сайт правительства Приморского края, чтобы пройти процедуру подготовки к возобновлению работы, руководителям предприятий общепита необходимо:

1. Скачать бланк уведомления о возобновлении деятельности;

2. Обеспечить исполнение требований, указанных в уведомлении;

3. Заполнить, распечатать, подписать, отсканировать уведомление и отправить скан на электронную почту: minpromtorg@primorsky. ru;

4. Подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти. Реестр предприятий общественного питания, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, будет размещен на сайте Правительства Приморского края.

Напоминаем, режим повышенной готовности продлен в Приморье до 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU