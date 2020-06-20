Сильный дождь обрушится на Владивосток через несколько часов

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:44:26+03:00

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Сильный дождь обещают во Владивостоке в ночь на воскресенье, 21 июня. По прогнозам синоптиков, он может принести от 15 до 35 мм осадков менее чем за 12 часов. К понедельнику дождь усилится до 49 мм осадков менее чем за 12 часов.

Вдобавок будет сильный ветер до 25 метров в секунду, и даже гроза.

Ненастье продлится до вторника. А вот к среде, 24 июня, когда во Владивостоке запланирован парад Победы, должно распогодиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU