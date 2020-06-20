Сильный дождь обрушится на Владивосток через несколько часов
Городские службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности
Владивосток накроют ливни. Фото: vlc.ru
Изменить размер текста:
Сильный дождь обещают во Владивостоке в ночь на воскресенье, 21 июня. По прогнозам синоптиков, он может принести от 15 до 35 мм осадков менее чем за 12 часов. К понедельнику дождь усилится до 49 мм осадков менее чем за 12 часов.
Вдобавок будет сильный ветер до 25 метров в секунду, и даже гроза.
Ненастье продлится до вторника. А вот к среде, 24 июня, когда во Владивостоке запланирован парад Победы, должно распогодиться.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU