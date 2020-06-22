Сразу трое умерших от COVID-19 в Приморском крае

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:02:02+03:00

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Еще 3 летальных исхода зафиксировано в Приморском крае за прошедшие сутки. Таким образом, в регионе умерло от коронавируса 36 человек, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

- Первые две пациентки – контактные по COVID-19. Это жительница Уссурийска 57 лет с сопутствующим заболеванием, состояние которой быстро перешло в крайне тяжелое. Вторая женщина 92 лет – тоже из Уссурийска, находилась в стационаре, быстро наступила дыхательная недостаточность. Третья женщина, 65 лет, поступила в госпиталь на скорой помощи, была подключена к ИВЛ, зафиксирован острый респираторный дистресс-синдром, – рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU