2020-06-22T05:18:12+03:00
Общество

90 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье

За это же время выписались 25 пациентов
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Новый коронавирус за минувшие сутки обнаружен менее чем у 100 приморцевНовый коронавирус за минувшие сутки обнаружен менее чем у 100 приморцевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По данным регионального оперативного штаба борьбы с коронавирусом, за минувшие сутки инфекция в Приморье была обнаружена еще у 90 жителей. Темп прироста заболваемости составил 2,5%. Всего с начала эпидемии заболело 3 643 человека.

Справились с инфекцией и были выписаны 25 пациентов ковидных госпиталей. Всего выздоровевших - 2102.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская напомнила, что в Приморье стартует тестирование населения на антитела.

- За три дня поступило более 6 тысяч анкет, сейчас они обрабатываются. По итогам определятся конечные группы людей, которые пройдут тестирование, их мы уведомим через смс или по телефону, – конкретизировала главный санитарный врач.

Губернатор поручил разработать оптимальный график тестирования, чтобы избежать большого скопления людей при процедуре.

- Приморье – пилотный регион в проведении тестирования на антитела. Необходимо организовать удобную для людей работу лабораторий, – заявил губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье пожарные спасли из горящего дома 11 человек
Движение по мосту через реку Студеная в Пограничном районе Приморья запустят в конце июня
Воздушную часть парада Победы 2020 во Владивостоке отменяют из-за погоды - источник
Самая курортная территория Приморья снова открыта для свободного посещения
85% приморцев идут в Сбербанк за социальной картой
Не фартануло, крышу проломило: во Владивостоке большое дерево обрушилось на машину
Человек со шрамом исчез во Владивостоке
Села Приморья могут быть залиты водой уже завтра
В День памяти и скорби во Владивостоке память погибших в ВОВ почтили минутой молчания
Героин внутри малярной кисти пытался передать в колонию злоумышленник в Приморье
Лееров не хватает: элитный внедорожник вылетел на тротуар и протаранил дерево во Владивостоке
«Вот это булыжники»: обрушившийся скальник частично заблокировал проезд на приморской дороге
Рецидивист из Владивостока получил за украденный аккумулятор 4 с лишним года строгого режима
За сутки произошло 28 аварийных отключенной электричества в Приморье
Дорожные знаки с современной внутренней подсветкой появились на улицах Владивостока
Партнер всероссийского полумарафона «ЗаБег» Почта России доставит медали участникам онлайн старта
90 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье
Сразу трое умерших от COVID-19 в Приморском крае
Более 40 рейсовых автобусов не отправятся сегодня из Владивостока в другие населенные пункты Приморья
Спуск на воду первого серийного супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании состоится 23 июня
«Похоже, пьяный»: мужчина в полицейской форме выехал на «встречку» во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» поздравил с профессиональным праздником медицинских работников Находки
Мама из Приморья улетела вместе с 2-летним сыном в кювет на мопеде
Президент России наградил орденами трех врачей из Приморья
Сотрудник крупного приморского предприятия попался на взятке