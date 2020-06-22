90 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье
По данным регионального оперативного штаба борьбы с коронавирусом, за минувшие сутки инфекция в Приморье была обнаружена еще у 90 жителей. Темп прироста заболваемости составил 2,5%. Всего с начала эпидемии заболело 3 643 человека.
Справились с инфекцией и были выписаны 25 пациентов ковидных госпиталей. Всего выздоровевших - 2102.
Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская напомнила, что в Приморье стартует тестирование населения на антитела.
- За три дня поступило более 6 тысяч анкет, сейчас они обрабатываются. По итогам определятся конечные группы людей, которые пройдут тестирование, их мы уведомим через смс или по телефону, – конкретизировала главный санитарный врач.
Губернатор поручил разработать оптимальный график тестирования, чтобы избежать большого скопления людей при процедуре.
- Приморье – пилотный регион в проведении тестирования на антитела. Необходимо организовать удобную для людей работу лабораторий, – заявил губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU