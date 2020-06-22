На площади Баляева появится сияющая в вечернее время 3D надпись Владивосток

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:50:20+03:00

Инсталляция создается к 160-летию города и станет одной из составляющих единой концепции украшения столицы Приморья

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В районе площади Баляева в столице Приморья появилась объемная надпись «Владивосток». Как заверяется сайт мэрии, с 1 июля белоснежные буквы начнут светиться в темное время суток. До конца года городские озеленители благоустроят территорию вокруг инсталляции: планируется высадить деревья и кустарники хвойных и лиственных пород. Эта надпись — часть подготовки города к своему юбилею.

Инсталляции в разных районах Владивостока создаются в рамках новой концепции благоустройства, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее еще один трехмерный арт-объект, посвященный предстоящему празднику, появился на центральной площади города. Там установили надпись «160 лет» и композицию, символизирующую белые паруса яхт.

— Планируется установка во Владивостоке еще двух фигур. Это инсталляция «Светящийся шар» на Некрасовском путепроводе и надпись «Добро пожаловать во Владивосток» с гербом города, которая появится на улице Маковского на въезде во Владивосток, — рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Ольга Цой.

160 лет со дня основания Владивосток отметит 2 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU