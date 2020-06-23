Премьера масштабного фильма, снятого на «Земле леопарда», состоялась на южнокорейском телевидении EBS

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:52:38+03:00

Ленту делали дольше года и она посвящена самым крупным краснокнижным кошачьим: тигру и леопарду

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22 и 23 июня премьерные показы документального фильма, снятого на «Земле леопарда», презентовал многомиллионной аудитории один из крупнейших южнокорейских телеканалов Educational Broadcasting System (EBS). Картина создавалась специально к двадцатилетию канала. Картина получила название «Земля леопарда и тигра»: дословно «Земля „Бома“» — так в Корее называют и леопарда, и тигра. Масштабная лента посвящена жизни краснокнижных кошек.

В прошлом тигры и леопарды населяли Корейский полуостров, но в начале 20 века они были истреблены людьми. Сейчас Южная Корея стремится восстановить природу региона и исследует вопрос потенциального возвращения редких крупных кошек. Поэтому корейских кинематографистов так заинтересовали популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра на юге Дальнего Востока России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/786473" frameborder="0"></iframe> Трейлер документального фильмы «Земля леопарда и тигра» телекомпании EBS.Видео: предоставлено национальным парком "Земля леопарда"

Производство фильма было организовано с размахом. Как сообщает пресс-служба «Земли леопарда», насыщенный съемочный период охватил все времена года. Он начался в марте 2019-го года, завершились съемки только в январе 2020-го. Удачные кадры девственной тайги разыскивали продюсер фильма Со Чжун, главный оператор Ким Чжебом и команда из пяти человек. Конечно же, им помогали высокопрофессиональные сотрудники «Земли леопарда». Отличным подспорьем в съемках стали фотоукрытия «Земли леопарда» — единственного в мире места, где можно в комфортных условиях заснять диких дальневосточных леопардов.

— Леопарды и тигры имеют очень большое значение для всех корейцев и традиционно считаются символом нашей страны. К сожалению, сейчас в Корее их уже не осталось. Рассказав своим согражданам о диких кошках России, мы рассчитываем дать новый толчок общественному обсуждению вопроса о возвращении исчезнувших видов животных на Корейский полуостров, — рассказал продюсер фильма Со Чжун.

Через два месяца после премьеры на корейском ТВ фильм «Земля леопарда и тигра» появится в интернете.

Скриншот из фильма «Земля леопарда и тигра»

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ИСТОЧНИК KP.RU