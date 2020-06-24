88 гостиниц Приморья сегодня распахнули свои двери для постояльцев

24 Июнь 2020 2020-06-24T06:54:14+03:00

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Сегодня, 24 июня в Приморском крае возобновили работу гостиницы, прошедших классификацию и подтвердивших свое соответствие требованиям к объектам коллективного размещения в условиях ограничений, вызванных COVID-19.

По данным краевого агентства по туризму, этим требования полностью соответствуют 88 гостиниц. Еще 16 классифицированных гостиниц пока не готовы к возобновлению деятельности: часть из них закрыта на ремонт, а часть по разным причинам не подтвердила соответствие санитарным условиям. Однако они могут в ближайшее время устранить недостатки и пройти мониторинг повторно.

Также с сегодняшнего дня открыты для посещения и парки. Следующим шагом по снятию ограничений станет открытие кафе и ресторанов, имеющих террасы для посетителей на свежем воздухе. Эти предприятия общепита смогут возобновить работу в ближайшую субботу, 27 июня. Естественно, им также необходимо будет обеспечить выполнение санитарных условий.

— В случае, если тенденция на стабилизацию эпидемической ситуации продолжится в течение ближайших одной-двух недель, то можно будет приступить к дальнейшему послаблению ограничений в работе предприятий сферы гостеприимства. В частности, речь идет о возможности возобновления полноценной работы предприятий общественного питания, — заявил заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU