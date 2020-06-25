2020-06-25T01:34:08+03:00
Происшествия

«Мама-ама криминал»: дерзкая блондинка за рулем авто руководила ограблением в Уссурийске

Парень славянской внешности и высокий кавказец под ее руководством отобрали у местного жителя крупную сумму на центральной улице города
Марк КАПУСТИН
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Полиция ищет подозреваемую и ее подельников. Фото: pixabay.comПолиция ищет подозреваемую и ее подельников. Фото: pixabay.com
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В Уссурийске сотрудники полиции устанавливают личности участников дерзкого ограбления посетителя кафе. Действиями злоумышленников руководила красивая блондинка, которая сидела за рулем авто.

Как выяснилось, нападение на 32-летнего местного жителя произошло вечером возле одного из популярных кафе на улице Некрасова. Пострадавший мужчина рассказал полицейским, что возле заведения на него напали двое неизвестных, которые получили команду от блондинки, ждавшей их за рулем Toyota Prius.

Грабители с помощью силы и угроз забрали у своей жертвы около десяти тысяч рублей, после чего девушка скомандовала им садиться в машину. Нападавшие быстро запрыгнули в салон авто и скрылись с места происшествия.

Пострадавший посетитель кафе пришел в себя и сообщил о происшествии в полицию. По его словам, один из налетчиков был славянской внешности, а вторым оказался высокий кавказец. Мужчина также описал внешность симпатичной блондинки, которая, по его мнению, и руководила нападением.

Оперативники осмотрели прилегающую территорию, опросили возможных очевидцев преступления и приступили к поискам подозреваемых. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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