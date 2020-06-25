2020-06-25T08:48:50+03:00
Общество

МЧС Приморья сообщило сроки достижения максимальных уровней паводков

Самый интенсивный подъем уровня воды в крае происходит на реках бассейна Уссури
Никита СЕРГЕЕВ
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Оперативные службы Приморья держат ситуацию под контролемОперативные службы Приморья держат ситуацию под контролем
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Сильные дожди в Приморье привели к подъему уровня воды на отдельных участках рек края. Пока наблюдаются незначительные подтопления пойменных участков. В населенные пункты вода не проникла. Как сообщает министерство ГО и ЧС Приморского края, оперативные службы региона держат ситуацию под контролем.

Наиболее интенсивный подъем уровня воды наблюдается на реках бассейна Уссури (центральные районы края), чередование паводков, с наложением волн подъема воды, способствует увеличению продолжительности высокой водности и периодов затопления пойм.

Наиболее напряженная паводковая ситуация сохраняется на реке Малиновка, где прохождение дождевого паводка приняло затяжной характер. В нижнем течении реки Малиновка (Дальнереченский район) подъем воды за паводок составляет 260 см, отмечается значительное затопление поймы реки, с подтоплением прилегающих к реке пониженных территорий и расположенных на них хозяйственных объектов, уровни приблизились к отметкам опасного гидрологического явления.

Наблюдается незначительный подъем уровня воды в реке Уссури, на 3 километре автодороги Загорное—Краснояровка перелив воды через дорожное полотно протяженностью около 1 километра, глубиной 40 сантиметров. На данном участке сейчас осуществляется движение только грузовых транспортных средств.

Прохождение максимальных уровней паводка на большинстве рек края ожидается в период до 28 июня, с подтоплением пойменных участков на отдельных участках рек центральных и западных районов края, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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