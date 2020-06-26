2020-06-26T01:10:09+03:00
Общество

Дожди-пистолеты: Владивосток накрывает мощный циклон с ливнями

Осадки прогнозируются на всей территории региона
Кристина ГРИН
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Вероятность дождя - 100%.Вероятность дождя - 100%.Фото: pixabay.com
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Погода в Приморья находится во власти фронтальных разделов. Из-за них в регионе облачно и дождливо. По данным синоптиков портала Примпогода, местами ожидаются сильные осадки. Дневные температуры воздуха в пределах +12 +24 градусов. Утром можно застать туман. Ветер северный умеренный.

Во Владивостоке сегодня облачно и дождливо. Вероятность, что временами польет ливень – 100%. Днем воздух прогреется до +15 +17 градусов. Утром будет туманно. Ветер северный умеренный.

Умеренные дожди, вероятность который 80%, настигнут и жителей Уссурийска. Днем +20 +22 градуса. Ветер северный, северо-восточный умеренный, утром слабый.

Осадки с 80-процентной вероятностью ожидаются и в Находке. Температуры воздуха варьируются от +16 до +18 градусов. Ветер северный, северо-восточный умеренный, утром слабый.

Температура воды в Амурском заливе +17 градусов, в бухте Находка +15 градусов, в заливе Посьета +18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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