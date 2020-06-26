2020-06-26T02:00:09+03:00
Общество

«Пусть вечной будет память»: в Лесозаводске открыли «Монумент Победы»

Он посвящен памяти бойцов, погибших на фронте во время Великой Отечественной войны.
Кристина ГРИН
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Торжественное открытие состоялось 24 июня. Фото: администрация Лесозаводского ГО.Торжественное открытие состоялось 24 июня. Фото: администрация Лесозаводского ГО.
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24 июня в Лесозаводске состоялось торжественное открытие «Монумента Победы», который посвящен памяти бойцов, погибших на фронте во время Великой Отечественной войны. Честь «перерезать ленточку» выпала на командира 16-й отдельной Хинганской бригады радиационной химической и биологической защиты Восточного военного округа, полковника Сергея Чупина, главу Лесозаводска Сергея Михайлова, председателя общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Лесозаводска, участника войны в Афганистане Анатолия Горбатенко. Об это сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

- Открытие «Монумента Победы» – очень знаковое событие. Пусть вечной будет память о героях войны. А мы будем достойны этой памяти, – сказал Сергей Михайлов, глава муниципалитета.

В состав мемориального комплекса вошли фигуры солдата и танкиста. Они знакомы местным жителям, потому что раньше украшали территорию Дома офицеров. Но здание уже давно не используется, поэтому теперь статуи обрели новую жизнь.

- Воплощение нового мемориала как нельзя четко показывает, что при неравнодушном отношении можно сохранить и дать новую жизнь историческим памятникам. В этом году краевая инспекция и администрация Лесозаводска продолжат совместную работу в рамках региональных программ по ремонту и благоустройству территорий памятников в черте городского округа, – отметил Владимир Осецкий, глава инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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