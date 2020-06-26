Почти десятая часть электората Приморья уже выразила мнение по вопросу о поправках к Конституции РФ
Итоги первого дня досрочного периода Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ обнародовали власти Приморья. По данным избиркомов, явка избирателей составила почти 9%.
— В Приморье проживает всего 1 451 286 избирателей. 25 июня свое мнение по важному для всей страны вопросу высказали 129 529 человек — это неплохой показатель для первого дня досрочного голосования, — заявил член крайизбиркома с правом решающего голоса Александр Плотников.
Сообщается, что плебисцит в регионе проходит на суше и в море. Всего работают 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Еще 205 мест для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.
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ИСТОЧНИК KP.RU