Самая крупная в ДФО рыбопромысловая компания досрочно сменила генерального директора

27 Июнь 2020 2020-06-27T04:38:01+03:00

Прежний руководитель после переизбрания не продержался и двух месяцев

Изменить размер текста: A A

26 июня новым генеральным директором крупнейшей дальневосточной рыбопромысловой и рыбоперерабатывающей компании ПАО «Преображенская база тралового флота» назначен Налабордин Сергей Иванович. Досрочно освобожден от занимаемой должности прежний руководитель «ПБТФ» Шикула Николай Леонтьевич, переизбранный чуть более месяца назад на годовом общем собрании, сообщил телеграм-канал РЫБФРОНТ.

Согласно уставу ПБТФ, гендиректор предприятия избирается решением совета директоров ежегодно «на срок, до даты составления протокола следующего годового собрания акционеров».

СПРАВКА:

ПАО «ПБТФ» входит в ГК «Гидрострой» Александра Верховского. В компании работает две с половиной тысяч человек. «ПБТФ» добывает рыбу и морепродукты в Российских зонах Охотского, Берингова и Японского морей. Промысловые виды — минтай, сельдь, сайра, терпуг, лосось, краб, креветка.

ИСТОЧНИК KP.RU