Следственный комитет занялся сошедшим с рельсов поездом в Приморье

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:34:39+03:00

На перегоне станции Речица-Смоляниново поезд сошел с рельсов. Скриншот видео Инстаграм dpskontrol125rus

Пострадавших нет, но осужденные, скорее всего, будут [фото]

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Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали процессуальную проверку по факту схода локомотива и вагонов с рельсов в Приморье.

Вчера, 26 июня вечером на перегоне станции Речица-Смоляниново ДВЖД произошел сход 2 секций локомотива и 2 вагонов грузового поезда. По счастью, пострадавших нет.

Проверка проводится по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Осмотрено место происшествия, истребована документация, опрошены свидетели и очевидцы случившегося, проводятся иные процессуальные действия, сообщает пресс-служба ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787378" frameborder="0"></iframe> В Приморье на перегоне станции Речица-Смоляниново поезд сошел с рельсов.Видео Инстаграм dpskontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU