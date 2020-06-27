Следственный комитет занялся сошедшим с рельсов поездом в Приморье
Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали процессуальную проверку по факту схода локомотива и вагонов с рельсов в Приморье.
Вчера, 26 июня вечером на перегоне станции Речица-Смоляниново ДВЖД произошел сход 2 секций локомотива и 2 вагонов грузового поезда. По счастью, пострадавших нет.
Проверка проводится по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».
Осмотрено место происшествия, истребована документация, опрошены свидетели и очевидцы случившегося, проводятся иные процессуальные действия, сообщает пресс-служба ведомства.
В Приморье на перегоне станции Речица-Смоляниново поезд сошел с рельсов.Видео Инстаграм dpskontrol125rus
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