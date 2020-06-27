2020-06-27T10:34:39+03:00
Общество

Следственный комитет занялся сошедшим с рельсов поездом в Приморье

Пострадавших нет, но осужденные, скорее всего, будут [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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На перегоне станции Речица-Смоляниново поезд сошел с рельсов. Скриншот видео Инстаграм dpskontrol125rusНа перегоне станции Речица-Смоляниново поезд сошел с рельсов. Скриншот видео Инстаграм dpskontrol125rus
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Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали процессуальную проверку по факту схода локомотива и вагонов с рельсов в Приморье.

Вчера, 26 июня вечером на перегоне станции Речица-Смоляниново ДВЖД произошел сход 2 секций локомотива и 2 вагонов грузового поезда. По счастью, пострадавших нет.

Проверка проводится по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Осмотрено место происшествия, истребована документация, опрошены свидетели и очевидцы случившегося, проводятся иные процессуальные действия, сообщает пресс-служба ведомства.

В Приморье на перегоне станции Речица-Смоляниново поезд сошел с рельсов.Видео Инстаграм dpskontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU

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