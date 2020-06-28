2020-06-28T08:02:45+03:00
Общество

Из-за волны паводка в Приморье ограничили движение по 8 участкам дорог – список

Дорожные службы сейчас занимаются устранением последствий мощного циклона
Кристина ГРИН
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В список вошли 8 участков, на которых ограничено движение.В список вошли 8 участков, на которых ограничено движение.Фото: Правительство Приморского края
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Сильные дожди, которые «радовали» жителей Приморья всю неделю, не пришли бесследно. Циклон на время взял тайм-аут и подарил дальневосточникам день без осадков. Однако с последствиями мощной непогодой еще предстоит разобраться. Очевидно, что сильные дожди стали причиной осложнения обстановки на реках региона. Как следствие – была вызвана новая волна паводка, из-за которой затопило отдельные участки дорог. Власти приняли решение на время ограничить движение транспорта в этих местностях. Как сообщает АО «Примавтодор», таких участков всего 8.

- Проезд ограничен на 3-4 километрах автодороги Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе, на 2-3 километрах дороги Лукьяновка–Новопокровка в Красноармейском районе, на 650-м километре дороги в село Абражеевка в Черниговском районе, на 1-м километре автодороги ОРП–Ленино в Кавалеровском районе, на подъезде к селу Подгорное в Кировском районе, а также на трех участках автодороги 300 километр-Фурманово в Ольгинском районе. Специалисты Примавтодора патрулируют каждый проблемный участок и следят за обстановкой, – заявили в ведомстве.

Тем временем в министерстве ГО и ЧС Приморья контролирует паводковую ситуацию в регионе. Как отмечает пресс-служба правительства, резкий подъем уровня воды был зафиксирован на малых реках бассейна Японского моря, в верхнем течении рек бассейнов Уссури озера Ханка. По их данным, опасных гидрологических явления не наблюдается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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