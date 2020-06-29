2020-06-29T05:34:12+03:00
Общество

Электроснабжение села Фурманово ночью было восстановлено

Энергетики выполнили перетяжку провода через реку Аввакумовка
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Приморские электрические сети (филиала АО «ДРСК») в 2 часа ночи 29 июня восстановили подачу электроэнергии в село Фурманово Ольгинского района. Энергетики выполнили перетяжку провода через реку Аввакумовка.

Аварийно-восстановительные работы продолжались 9 часов. Их проведение осложняло сильное течение реки. В экстремальных условиях две ремонтные бригады сумели смонтировать пролет линии 10 кВ протяженностью 240 метров. Энергетики закрепили оттяжками две опоры, наклонившиеся из-за размыва грунта.

Сейчас электроснабжение села Фурманово осуществляется в штатном режиме. Специалисты Приморских электрических сетей контролируют состояние восстановленной линии. Сразу после спада воды энергетики планируют приступить к ее ремонту. Не исключено, что трассу линии 10 кВ к Фурманово придется менять, так как в ходе паводка река Аввакумовка изменила русло.

На других территориях края сложная паводковая обстановка не повлияла на работу электросетевых объектов Приморских электрических сетей. Работа подстанций и линий электропередачи в зоне паводка контролируется диспетчерской службой приморского филиала ДРСК.

Филиал "Приморские электрические сети" просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

— Не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

— Немедленно сообщить об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб.

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