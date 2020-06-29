2020-06-29T05:39:40+03:00
Происшествия

Самолечение COVID-19 дома усугубило ситуацию: специалисты рассказали о новой смерти в Приморье

Опасное заболевание не смогли преодолеть уже 42 местных жителя
Милана СОКОЛ
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В Приморье умер еще один пациент с COVID-19В Приморье умер еще один пациент с COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье сообщил о новой смерти от COVID-19. Мужчина сначала лечился дома. Всего с начала эпидемии в крае скончались 42 человека. Опасный диегноз за время пандемии медики поставили 4226 раз.

– Мужчина 62 лет сначала лечился самостоятельно на дому, поступил в стационар уже в тяжелом состоянии с двусторонней вирусной пневмонией. К тому же, больной имел ряд тяжелых хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии в течение восьми дней, к сожалению, не помогло, – прокомментировала пресс-служба правительства Приморья.

Специалисты отмечают, что темп прироста в крае немного снизился. По состоянию на 29 июня он составил 1,9%. Если на прошлой неделе число больных за сутки в среднем было 100 и больше, то сейчас ряды новых пациентов пополнили 82 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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