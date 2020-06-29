«Форсаж» по-приморски: в крае обнаружили двойника Вина Дизеля

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:20:34+03:00

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В Приморье замечен двойник Вина Дизеля – знаменитого актера, снимающегося в культовых фильмах, но особо полюбившегося всему миру после роли в «Форсаже». Фото и видео со странички приморского Доминика Торетто распространяются в сети, как вирус. А ведь еще недавно, глядя на серьезного Геннадия, сходство с известным персонажем особо никто не находил.

Все изменило одно видео. Парень записал шуточную пародию на 8 часть «Форсажа». Разместил кадры в социальных сетях с вопросом – «Похож ли он на главного героя фильма?». И реакция не заставила себя долго ждать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787585" frameborder="0"></iframe> Пародия на «Форсаж».Видео: предоставлено Геннадием

«Очуметь, где же ты раньше был, мечта моего детства», «Реально похож, только лысее не надо становиться», «Очень похож», « Я жду продолжение» – оживились тогда еще немногочисленные подписчики Геннадия.

В шутку он пообещал, что побреется налысо, если видео в ТikTok наберет 50000 лайков.

– У меня больше 5000 никогда не набиралось. А тут практически сразу за 10000 перевалило, – рассказал начинающий актер.

Изменения во внешности помогли раскрыть потенциал. Фото: предоставлено Геннадием

Сказано, сделано. Стоило парню «укоротить» стрижку, как его сходство со знаменитостью стали замечать не только в соцсетях. Завершенности образу добавили специально приобретенная белая футболка и массивный крест. Словом, хоть сейчас на съемочную площадку.

Поразительные перемены отметили окружающие. Фото: личная страничка Геннадия

После преображения зрительская аудитория у местного Вина Дизеля заметно подросла. Сейчас актер, режиссер, а иногда и оператор в одном лице осваивает фотошоп, записывает новые видео и старается сделать контент еще интереснее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787589" frameborder="0"></iframe> Русский Вин Дизель покоряет сети.Видео: предоставлено героем публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU