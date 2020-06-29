Большинство «зумеров» и «миллениалов» из Владивостока стараются регулярно откладывать

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:42:30+03:00

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Несмотря на распространенное мнение о недостаточно серьезном отношении молодежи к личным финансам, представители поколений Y и Z оказались склонны к накоплениям. Во Владивостоке 56% «миллениалов» и 62% «зумеров», по собственному признанию, стараются откладывать деньги регулярно либо от случая к случаю.

Исследование на тему накоплений провели компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии Дня молодежи в 37 российских городах с населением более 500 тысяч. К поколению Z (зумерам) отнесены люди в возрасте 18–23 лет, к поколению Y (миллениалам) — 24–40 лет.

На вопрос «Как часто вам удается откладывать средства?» 52% представителей поколения Y ответили, что стараются это делать ежемесячно; 47% стремятся откладывать несколько раз в год. Среди поколения Z ежемесячно стараются откладывать 66% участников опроса, несколько раз в год — 33%. Больше всего миллениалов-накопителей живет в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В этих же трех городах проживает и большинство склонных к накоплению зумеров.

Отвечая на вопрос о целях накоплений, миллениалы сообщили, что в основном откладывают на поддержку детей (35% опрошенных) и путешествия (25%). Зумеры чаще всего копят на свою квартиру (44%), непредвиденные обстоятельства (20%), отдых и путешествия (17%).

Поколение Z больше откладывает наличные деньги — так поступают 58% опрошенных из этой группы. Рублевыми депозитами пользуются 10% зумеров и 39% миллениалов. Интерес к вложениям в ценные бумаги у поколения Z и Y выражен почти одинаково: у 9% и 10% соответственно.

Если зумеры захотят инвестировать, а не только хранить наличные деньги, то будут готовы вкладывать сбережения в инструменты фондового рынка на 2,5 года. Желающие инвестировать миллениалы готовы вкладываться на меньший срок — 1,5 года. Инвестиции онлайн приветствуют по 11% зумеров и миллениалов.

Миллениалы больше склонны копить в автоматическом режиме: каждый пятый заявил, что для него было бы удобным автоматическое списание накоплений с зарплатного счета. Среди зумеров, многие из которых пока не имеют постоянной работы и зарплатной карты, такой способ менее популярен (12%). В вопросе удобства накоплений оба поколения солидарны в том, что сбережения важно формировать часто, но некрупными суммами.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

«В ходе опроса каждый пятый представитель поколения Y заявил, что для него было бы удобным автоматическое списание накоплений с его зарплатного счета. Таким образом можно формировать сбережения, например, с помощью накопительного страхования жизни. В апреле мы предоставили клиентам возможность настроить функцию автоплатежа для пополнения договоров НСЖ. Этот инструмент отличается тем, что помогает не только откладывать средства, но и сохранять их в случае непредвиденных обстоятельств со здоровьем — на протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. При наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы. Оформить договор страхования можно в любом отделении Сбербанка Приморья».