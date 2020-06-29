2020-06-29T09:01:54+03:00
Общество

Квадроциклы и снегоболотоход получили защитники лесов Приморья

Пожарные смогут прибывать к месту возгорания значительно быстрее
Никита СЕРГЕЕВ
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Снегоболотоход ГАЗ-34039. Фото: сайт правительства Приморского краяСнегоболотоход ГАЗ-34039. Фото: сайт правительства Приморского края
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Очередную партию квадроциклов РМ-650-2 (10 штук) приобрело краевое учреждение «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов». Такие простые в эксплуатации, надежные мотовездеходы российского производства ранее уже прошли тестирование в таежных условиях Чугуевского, Красноармейского, Тернейского районов и очень положительно себя зарекомендовали, сообщает региональное Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. На этой машине лесные пожарные смогут проехать практически везде, а на съемной платформе перевезти груз до 400кг. Также можно буксировать прицеп с массой 300кг.

Снегоболотоход ГАЗ-34039 с 8 посадочными местами и отличной маневренностью на бездорожье способен преодолевать речные преграды как амфибия и крутые подъемы с углом до 36 градусов. Эту «Газель» планируют использовать для мониторинга пожарной опасности в лесах, а также для агитационных мероприятий.

Скоро на авиабазу прибудут новые автомобилей КАМАЗ и ГАЗ различной модификации для оснащения авиаотделений и лесопожарных станций.

Новая техника серьезно повышает маневренность подразделений авиабазы и сокращает время прибытия на лесные пожары в самые труднодоступные участки.

Квадроциклы РМ-650-2. Фото: сайт правительства Приморского края

Квадроциклы РМ-650-2. Фото: сайт правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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