2020-06-29T10:29:53+03:00
Общество

Приморец убил человека в день похорон его жены и шесть с лишним лет жил безнаказанно

Следственный комитет поднял старое дело и разыскал преступника
Константин МИХАЙЛОВ
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Следственный комитет нашел человека, совершившего убийство в 2013 годуСледственный комитет нашел человека, совершившего убийство в 2013 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем" и по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Следствие установило, что 15 ноября 2013 года молодой человек выпивал в компании родственников и их соседа в квартире на улице Строительной приморского поселка Сибирцево. Повод для застолья был грустный: 62-летний сосед в этот день похоронил жену. Когда спиртное подошло к концу, вдовец собираясь в магазин, заглянул в портмоне. Будущий убийца увидел, что в кошельке лежит крупная сумма денег. Замысел криминального обогащения возник моментально — парень напросился в спутники к пожилому человеку.

Нападение произошло на улице. Жертва вырвалась из рук грабителя и бросилась бежать, но метко брошенный камень попал мужчине в затылок и свалил с ног. Парень подбежал к упавшему и начал бить его камнем по голове. Когда человек перестал шевелиться, преступник забрал 40 тысяч рублей, мобильный телефон, серебряную цепочку с крестиком и обручальное кольцо. Напоследок, мерзавец еще несколько раз ударил лежащего ногой в спину.

Тогда, шесть с лишним лет назад, убийце удалось ввести следствие в заблуждение: убедить в своей непричастности к преступлению. В 2020 году, изучая старые «висяки», руководитель отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) нашел в деле противоречия. Тогда следователи решили еще раз проанализировать весь объем информации, допросить свидетелей и подозреваемого. Выяснилось, что в ночь убийства у гражданина неожиданно появилась крупная сумма денег, был найден человек, которому преступник сбыл цепочку.

Под давлением предъявленных улик подозреваемый сознался в разбое и убийстве. Была проведена еще одна проверка показаний на месте с участием фигуранта дела, а также ситуационная экспертиза. Видеозаписи двух проверок показаний, проведенных в 2014 году и новую изучили, сопоставили показания с локализацией и механизмом повреждений на теле убитого. Следователи пришли к заключительному выводу: именно сейчас мужчина говорит правду.

В сообщении пресс-службы Следственного комитета обращается внимание на то, что за прошедшие годы подследственный не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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