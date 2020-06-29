Кит будет плавать по клумбе: известный владивостокский фонтан превратят в цветник

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:13:09+03:00

Известный всем владивостокцам фонтан после долгого бездействия превратиться в цветник. Фото: администрация Владивостока

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В сквере на проспекте 100-летия Владивостока городские власти начали приведение в порядок фонтана со скульптурой кита. Саму скульптуру почистят и покрасят, восстановят облицовку чаши и... превратят фонтан в клумбу. Теперь вокруг кита будут расти цветы. Как пояснили представители отдела текущего содержания и озеленения администрации города, фонтан долгое время не работал и пока восстановить его не представляется возможным.

— Именно поэтому принято решение сделать на его месте красивый цветник, главным элементом которого станет китенок. Вокруг него озеленители высадят агератум и бегонию, — сообщила заместитель начальника отдела Ольга Цой.

Чиновница заверила, что высота грунта, которым заполнят чашу фонтана, будет достаточной для комфортного произрастания этих цветочных культур.

Закончить работы по обновлению объекта планируют до конца недели, если позволит погода. А затем за дело возьмутся озеленители.

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ИСТОЧНИК KP.RU