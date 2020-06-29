2020-06-29T17:53:13+03:00
Политика

Коллектив картинной галереи в Кавалерово дружно проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

С каждым днем на участки приходит все больше людей
Олег БЕЛОВ
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Фото: Роман ПавловскийФото: Роман Павловский
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Забота о пожилых и о детях, социальный блок обновленной Конституции РФ — то, что действительно важно прописать в главном законе страны. Это мнение, высказанное директором картинной галереи Кавалеровского муниципального района Раисой Марусовой, поддерживает и ее коллектив. В субботу, 27 июня, сотрудники галереи дружно полным составом проголосовали по поправкам — каждый на своем избирательном участке.

- Картинная галерея и киноконцертный зал «Россия» находятся в одном здании. На время выборов здесь организовано два избирательных участка, я вижу многих знакомых и почти все — «за», — поделилась Раиса Павловна. — Сегодня голосовало больше людей, чем в субботу. В основном, конечно, представители среднего и старшего возраста. Отмечают заботу о пожилых, прописанную в поправках.

Она добавила, что время карантина действительно показало, что государству есть дело до людей — «детские» выплаты это наглядно иллюстрируют. Кроме того, в Кавалеровском районе два дня назад ввели режим ЧС из-за подтоплений, но администрация принимает своевременные меры по ликвидации — забота не на словах, но на деле.

Напомним, основной день голосования - 1 июля – объявлен выходным, чтобы каждый мог беспрепятственно проголосовать по поправкам в Конституцию. Однако для удобства граждан было организовано голосование уже с 25 июня, причем оставить свой голос можно как на избирательном участке, так и на дому, с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Разумеется, все варианты сделали максимально безопасными для участников голосования. На участках измеряют температуру, помещения дезинфицируют, а ношение масок и перчаток даже не обсуждается. Голосование на дому проводится бесконтактно. На дверной ручке избирателя повесят запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой, а также максами, перчатками и одноразовой ручкой. После того, как участник самостоятельно заберет пакет и сделает свой выбор, ему понадобится опустить бюллетень в ящик, который оставят на лестничной площадке. Принцип работы комиссии прост – голосование по поправкам к Конституции должно быть безопаснее, чем поход в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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