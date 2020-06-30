2020-06-30T00:39:09+03:00
Общество

Смертельное ДТП на трассе Уссурийск-Доброполье-Николо-Львовское

В столкновении двух «тойот» в разной весовой категории больше пострадал «тяжеловес»
Никита СЕРГЕЕВ
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Toyota Land Cruiser Prado после столкновения на дороге врезался в дерево. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу УссурийскуToyota Land Cruiser Prado после столкновения на дороге врезался в дерево. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Уссурийск-Доброполье-Николо-Львовское. Установлено, что во время обгона столкнулись автомашины Toyota Aqua Hybrid и Toyota Land Cruiser Prado, которые двигались в одну сторону — со стороны села Борисовка. После удара внедорожник съехал с проезжей части и врезался в дерево, а малолитражка продолжила движение.

В результате автоаварии 67-летний водитель автомобиля получил травмы, от которых скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

По факту аварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

Очевидцам, владеющим информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим свидетелями аварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам: 8 4234 32 16 26, 102 (с мобильного телефона)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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