Нелегкий выбор: владивостокцы определяются в какой проект вложить 173 миллиона рублей
Голосование по региональной программе проходит во Владивостоке. Горожанам предлагается выбрать один из трех проектов, который будет реализован в этом году.
Проект «Сохрани тепло детям» предусматривает замену 4 659 окон в 48 школах Владивостока.
Второй проект «Скверы городу и горожанам» — это реконструкция Матросского сквера, Покровского парка и шести локальных территорий.
В проекте «Светлый город» запланирована организация вечерней подсветки Владивостока.
Стоимость каждого из предложенных проектов — 173 миллиона рублей. Деньги выделяет краевой бюджет. С начала голосование, которое проходит одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию, свой выбор сделали уже более 30 тысяч горожан. Проголосовать за понравившийся проект могут все жители Владивостока, достигшие возраста 18 лет.
Голосование по региональной программе проходит во Владивостоке..Видео: сайт администрации Владивостока
Кроме Владивостока в число пилотных территорий, выбранных для внедрения нового регионального проекта «Народный бюджет», также вошли Находка, Артем и Уссурийск. Процедура так называемого инициативного бюджетирования — это новый механизм для края. С помощью него решается, какие объекты нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь.
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ИСТОЧНИК KP.RU