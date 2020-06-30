Нелегкий выбор: владивостокцы определяются в какой проект вложить 173 миллиона рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T01:10:44+03:00

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Голосование по региональной программе проходит во Владивостоке. Горожанам предлагается выбрать один из трех проектов, который будет реализован в этом году.

Проект «Сохрани тепло детям» предусматривает замену 4 659 окон в 48 школах Владивостока.

Второй проект «Скверы городу и горожанам» — это реконструкция Матросского сквера, Покровского парка и шести локальных территорий.

В проекте «Светлый город» запланирована организация вечерней подсветки Владивостока.

Стоимость каждого из предложенных проектов — 173 миллиона рублей. Деньги выделяет краевой бюджет. С начала голосование, которое проходит одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию, свой выбор сделали уже более 30 тысяч горожан. Проголосовать за понравившийся проект могут все жители Владивостока, достигшие возраста 18 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787765" frameborder="0"></iframe> Голосование по региональной программе проходит во Владивостоке..Видео: сайт администрации Владивостока

Кроме Владивостока в число пилотных территорий, выбранных для внедрения нового регионального проекта «Народный бюджет», также вошли Находка, Артем и Уссурийск. Процедура так называемого инициативного бюджетирования — это новый механизм для края. С помощью него решается, какие объекты нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь.

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ИСТОЧНИК KP.RU