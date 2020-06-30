2020-06-30T02:43:40+03:00
Общество

Соцсети опять «поймали» нарушителя: ГИБДД Владивостока проверило видео с такси, пересекающим двойную сплошную

Безответственный водитель вину признал, но ему все равно грозит лишение прав
Никита СЕРГЕЕВ
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Нарушение ПДД во Владивостоке. Скриншот видео пресс – служба ОГИБДД УМВД России по ВладивостокуНарушение ПДД во Владивостоке. Скриншот видео пресс – служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку
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Госавтоинспекция Владивостока отреагировала на размещенное в социальных сетях и СМИ видео с нарушением правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Passo. Видеозапись приобщена к материалу административного расследования.

Установлено, что 17 июня водитель такси нарушил правила дорожного движения — совершил разворот через двойную сплошную полосу. Сотрудники полиции разыскали водителя. Им оказался местный житель 1963 года рождения.

Водитель такси во Владивостоке нарушил Правила дорожного движения.Видео: предоставлено пресс – службой ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

В отделе ГИБДД мужчина признал свою вину, объяснив поступок невнимательностью и безответственностью. Таксист пообещал полицейским больше не совершать подобных правонарушений.

Составлены протоколы по части 4 статьи 12.15 «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения» и по части 2 статьи 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Водителю грозит штраф и лишение прав, сообщила пресс — служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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