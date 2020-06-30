Соцсети опять «поймали» нарушителя: ГИБДД Владивостока проверило видео с такси, пересекающим двойную сплошную
Госавтоинспекция Владивостока отреагировала на размещенное в социальных сетях и СМИ видео с нарушением правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Passo. Видеозапись приобщена к материалу административного расследования.
Установлено, что 17 июня водитель такси нарушил правила дорожного движения — совершил разворот через двойную сплошную полосу. Сотрудники полиции разыскали водителя. Им оказался местный житель 1963 года рождения.
Водитель такси во Владивостоке нарушил Правила дорожного движения.Видео: предоставлено пресс – службой ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.
В отделе ГИБДД мужчина признал свою вину, объяснив поступок невнимательностью и безответственностью. Таксист пообещал полицейским больше не совершать подобных правонарушений.
Составлены протоколы по части 4 статьи 12.15 «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения» и по части 2 статьи 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».
Водителю грозит штраф и лишение прав, сообщила пресс — служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.
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ИСТОЧНИК KP.RU