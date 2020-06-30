Последствия удара стихии: дороги Приморья, на которых ограничено движение автотранспорта

30 Июнь 2020 2020-06-30T03:24:20+03:00

В Приморье ограничены проезды для легкового автотранспорта на нескольких участках муниципальных дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Затяжные дожди, лившие на большей части региона, закончились, но вода еще не вернулась в русла рек

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По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, из-за прошедших 26-29 июня сильных дождей до сих пор ограничены проезды для легкового автотранспорта на нескольких участках муниципальных дорог региона.

В Яковлевском районе ограничено движение на 1 километре автодороги Загорное—Краснояровка, наблюдается перелив глубиной 35 сантиметров.

В Черниговском районе на автодороге Хабаровск—Владивосток—Абражеевка подтоплен подъезд к мосту, объезд участка возможен по дороге Штыково—Ивановка—Ретиховка.

Нет проезда к селу Фурманово в Ольгинском районе, на месте работают дорожные службы, восстановление дороги планируется к вечеру 30 июня.

В Кировском районе ограничен проезд к селу Подгорное, имеется перелив глубиной до 35 сантиметров.

Самая тяжелая обстановка в Чугуевском округе — там введен режим ЧС муниципального характера, в селе Новомихайловка подтоплены грунтовыми водами придомовые территории и огороды по 20 адресам, затруднен проезд к селу Павловка, имеется перелив глубиной до 50 сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU