Дождь снова усадил приморцев за развлечения онлайн

30 Июнь 2020 2020-06-30T04:13:19+03:00

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«МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала новый всплеск цифровой активности среди жителей Владивостока. Из-за дождливой погоды в последнюю неделю июня горожане предпочли проводить досуг онлайн - смотреть видео, играть в компьютерные игры и совершать покупки.

Дождливая и прохладная погода снова усадила жителей Владивостока по домам. Несмотря на ослабление режима самоизоляции, в конце июня горожане вернулись к онлайн-досугу. Наибольший рост демонстрируют киберспортивные и геймерские сайты – в последние выходные дни июня количество обращений к игровым ресурсам выросло более чем в пять раз по сравнению с 2019 годом. Не отстают от геймеров и поклонники кино и сериалов – онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео также показали пятикратный рост. В ТОП-3 популярных занятий приморцев впервые вошел онлайн шопинг – количество обращений к Интернет-магазинам на 205% выше прошлогодних показателей.

Рост показали и сервисы доставки еды – количество запросов к «ресторанам онлайн» на 165% выше, чем в 2019 году. Аналогичную картину демонстрируют банковские и финансовые ресурсы –они выросли в полтора раза. Такая тенденция свидетельствует о повышении уровня digital-культуры и постепенном переходе на современные форматы получения любых услуг.

Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), за последнюю неделю июня снова достиг максимального значения в 10 баллов. Количество обращений к цифровым решениям на 124% превышает показатели 2019 года.

Об индексе цифровой активности

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.