2020-06-30T04:26:08+03:00
Общество

20-е с начала года нарушение ПДД? Причину смерти мотоциклиста из Находки установят эксперты

Suzuki опрокинулся на главном проспекте города, сбив декоративные столбики освещения парковки
Никита СЕРГЕЕВ
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В Находке водитель Suzuki не справился с управлением мотоцикла. Фото:пресс-служба ОМВД России по городу НаходкеВ Находке водитель Suzuki не справился с управлением мотоцикла. Фото:пресс-служба ОМВД России по городу Находке
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе остановки «Волна» в Находке в светлое время суток. 31-летний водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь со стороны улицы Малиновского по Находкинскому проспекту в направлении улицы Шевченко, опрокинулся на проезжей части. При этом мотоцикл снес декоративные столбики освещения парковки: один из отлетевших в сторону столбиков повредил стоящую автомашину Toyota Town Ace.

Мотоциклист от травм скончался на месте происшествия.

Погибший мужчина имел стаж управления автотранспортом 14 лет. Только в этом году его 19 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Из них 12 раз за «Превышение установленной скорости движения».

По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка, назначен ряд исследований, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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