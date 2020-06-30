Фонд «Восточный Порт» начинает ремонтно-строительные работы в посёлке Врангель.

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:01:28+03:00

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Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» готовится возобновить реализацию программ социального развития на территории микрорайона Врангель после вынужденной паузы, связанной с угрозой распространения коронавируса. Вместе с тем, в период пика пандемии сотрудниками и волонтёрами Фонда была активизирована работа по оказанию помощи социально-незащищённым слоям населения, продолжающаяся по сегодняшний день.

Реализация части перенесённых публичных проектов Фонда «Восточный Порт» состоится после снятия ограничений режима самоизоляции и стабилизации обстановки, сообщили в руководстве Фонда, уточнив, что мероприятия будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

– Выполнение многих задач Фонда по развитию посёлка Врангель нам пришлось временно приостановить. Но, к счастью, с приходом лета появилась надежда, а затем и уверенность в возвращении к нормальной жизни и возобновлении работ в прежнем режиме. Естественно, с соблюдением всех мер безопасности, – рассказала председатель Попечительского совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова.

В первую очередь Фонд начинает выполнение плана ремонтно-строительных работ, сформированного с учётом заявок социальных учреждений Врангеля, пожеланий и инициатив местных жителей. В утверждённой смете: комплексный ремонт средней школы №19, включающий установку новых окон, облицовку стен и пола керамической плиткой, малярные работы, замену сантехники и инженерных коммуникаций, а также ремонт лестниц и уличного освещения в микрорайоне, утепление фасада «Восточной больницы» и благоустройство территории.

Отдельное внимание уделено противопожарной безопасности учреждений дошкольного и общего образования во Врангеле. С этой целью Фонд заказал разработку проектной документации с последующей установкой системы новой пожарной сигнализации в одном из детских садов микрорайона. Также будут проведены работы по замене электропроводки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787773" frameborder="0"></iframe> Фонд «Восточный Порт» начинает ремонтно-строительные работы в посёлке Врангель.

– Многим из нас памятен чрезвычайный случай в Партизанске в конце мая, когда загорелась кровля здания городской больницы. Благодаря действиям пожарных жертв тогда удалось избежать. Одна из первоочередных задач Фонда «Восточный Порт» – это содействие в обеспечении безопасности наших детей, воспитанников детских садов и учащихся школ, а также посетителей, пациентов и сотрудников всех социальных учреждений Врангеля, – отметила Ляна Щербакова. – Пожарная безопасность требует особого внимания, и мы будем продолжать работу в этом направлении.

Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный Порт». Для этого определены и реализуются 12 программ социального развития: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт». В марте текущего года Фонд «Восточный Порт» отметил 1 год со дня образования, имея в своём активе уже более 100 реализованных проектов, акций и публичных мероприятий.