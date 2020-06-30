Серийный угонщик из Уссурийска украл за 7 месяцев 4 автомобиля

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:01:42+03:00

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Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере».

Преступления совершил с февраля по август 2019 года ранее судимый за аналогичные преступления серийный угонщик автомобилей. Мужчина обычно выбирал для угона вечернее или ночное время. За 7 месяцев он украл в Уссурийске четыре припаркованных машины. Ущерб, нанесенный владельцам, оценен в 1 миллион 850 тысяч рублей.

В ходе следствия трех автомобиля удалось разыскать вывернуть собственникам. «В остальной части к обвиняемому предъявлен гражданский иск», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Уголовное дело уже направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU