2020-06-30T07:40:44+03:00
Общество

Выплаты сотрудникам соцучреждений Приморья, работающим в особом режиме продлены на 2 месяца

На сегодня дополнительную денежную поддержку в крае получили более 2,3 тысячи таких работников
Никита СЕРГЕЕВ
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На поддержку соцработников края, работающих в особом режиме, направлено 78,5 миллиона рублейНа поддержку соцработников края, работающих в особом режиме, направлено 78,5 миллиона рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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До 15 сентября продлили выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающим в особом режиме, связанным с эпидемией коронавируса. По данным министерства труда и социальной политики Приморского края, к завершению июня дополнительную выплату получили сотрудников стационарных учреждений соцобслуживания. На их поддержку направлено 78,5 миллиона рублей.

Для врачей в соцорганизациях доплата составляет 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. А если они непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом, размер доплаты — 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников среднего медицинского и административного персонала сумма доплаты 25 тысяч рублей. При работе с заболевшими людьми — 35 тысяч рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей. Для технического персонала — 10 и 15 тысяч рублей.

После введения на территории Приморья режима повышенной готовности на карантин были закрыты 17 учреждений для пожилых и инвалидов, а также девять социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Сейчас, когда эпидемиологическая обстановка улучшается часть детских учреждений постепенно возвращается к обычному графику работы.

По-прежнему в закрытом круглосуточном режиме продолжат работу Находкинский центр «Альбатрос», СРЦН «Парус надежды», Партизанское отделение Артемовского СРЦН.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Выплаты сотрудникам соцучреждений Приморья, работающим в особом режиме продлены на 2 месяца
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