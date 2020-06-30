2020-06-30T08:00:06+03:00
Общество

Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты во Владивостоке за 2 часа

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Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет запустили во Владивостоке. С 30 июня жители города смогут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом прямо до двери. Первое время СберМаркет в краевой столице будет доставлять заказы из торговых сетей «Парус» и «Фреш 25», позднее сервис подключит и другие крупные магазины города.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 10 до 23 часов. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.

При заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

«Очень важно, что в это непростое время нам удалось в короткие сроки запустить СберМаркет во Владивостоке. Благодаря нашему сервису, не посещая общественные места, жители могут приобрести продукты онлайн и быть уверены в их качестве. СберМаркет доставляет заказы день в день, в удобный двухчасовой интервал. В настоящее время мы прилагаем все усилия, чтобы в ближайшее время запустить СберМаркет и в других городах Приморья», – рассказал управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Сегодня сервис доступен в более 100 городах по всей стране, включая все города-миллионники. Компания сотрудничает с сетями METRO, «Ашан», «Лента», «ВкусВилл» и «Азбука Вкуса» и другими.

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Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты во Владивостоке за 2 часа
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