Электронные очереди на подъезд к АПП на российско-китайской границе сохранятся

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:06:52+03:00

Система, введенная для устранения скоплений фур перед границей, будет действовать еще минимум месяц

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До 31 июля в Приморье продлен режим электронных очередей на въезд на территории прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.

В мае на пунктах пропуска со стороны Приморья образовались очереди из грузовых машин. Это произошло из-за одностороннего прекращения китайской стороной пропуска через границу. Усилиями властей очереди были ликвидированы и введена система электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к АПП.

— Теперь и компании, и конкретные водители знают точную дату прибытия своего транспорта на границу, пересечение границы происходит без задержек и недоразумений, практически исключены злоупотребления, связанные с очередностью проезда. Поэтому Правительство края решило продлить режим электронных очередей с незначительными изменениями, которые мы внесли с учетом опыта работы, до 31 июля, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

Возможно, после отмены противоэпидемических ограничений, электронные очереди к международным автомобильным пунктам пропуска начнут действовать на постоянной основе и будут регламентироваться новыми документами.

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ИСТОЧНИК KP.RU