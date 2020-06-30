2020-06-30T08:06:52+03:00
Общество

Электронные очереди на подъезд к АПП на российско-китайской границе сохранятся

Система, введенная для устранения скоплений фур перед границей, будет действовать еще минимум месяц
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Система электронных очередей доказала свою эффективностьСистема электронных очередей доказала свою эффективностьФото: Алексей САМУСЬКОВ
Изменить размер текста:

До 31 июля в Приморье продлен режим электронных очередей на въезд на территории прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.

В мае на пунктах пропуска со стороны Приморья образовались очереди из грузовых машин. Это произошло из-за одностороннего прекращения китайской стороной пропуска через границу. Усилиями властей очереди были ликвидированы и введена система электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к АПП.

— Теперь и компании, и конкретные водители знают точную дату прибытия своего транспорта на границу, пересечение границы происходит без задержек и недоразумений, практически исключены злоупотребления, связанные с очередностью проезда. Поэтому Правительство края решило продлить режим электронных очередей с незначительными изменениями, которые мы внесли с учетом опыта работы, до 31 июля, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

Возможно, после отмены противоэпидемических ограничений, электронные очереди к международным автомобильным пунктам пропуска начнут действовать на постоянной основе и будут регламентироваться новыми документами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обознались: власти Приморья прокомментировали ошибку местных СМИ
Электронные очереди на подъезд к АПП на российско-китайской границе сохранятся
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты во Владивостоке за 2 часа
Выплаты сотрудникам соцучреждений Приморья, работающим в особом режиме продлены на 2 месяца
Серийный угонщик из Уссурийска украл за 7 месяцев 4 автомобиля
Фонд «Восточный Порт» начинает ремонтно-строительные работы в посёлке Врангель
Жизни еще двух приморцев оборвал коронавирус
Приморье: выявлено 80 заболевших COVID-19 за сутки
Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений 1 июля 2020 года
20-е с начала года нарушение ПДД? Причину смерти мотоциклиста из Находки установят эксперты
Дождь снова усадил приморцев за развлечения онлайн
Последствия удара стихии: дороги Приморья, на которых ограничено движение автотранспорта
Соцсети опять «поймали» нарушителя: ГИБДД Владивостока проверило видео с такси, пересекающим двойную сплошную
Владивостоку — 160 лет: программа юбилейных мероприятий
Нелегкий выбор: владивостокцы определяются в какой проект вложить 173 миллиона рублей
Смертельное ДТП на трассе Уссурийск-Доброполье-Николо-Львовское
Коллектив картинной галереи в Кавалерово дружно проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Приморцы рассказали, почему решили принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию
Кит будет плавать по клумбе: известный владивостокский фонтан превратят в цветник
Большинство «зумеров» и «миллениалов» из Владивостока стараются регулярно откладывать
Мажор на «Лексусе» после скандала с обливанием прохожих грязной водой во Владивостоке удалил все фотографии в своем профиле
Приморец убил человека в день похорон его жены и шесть с лишним лет жил безнаказанно