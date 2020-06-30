2020-06-30T11:11:54+03:00
Общество

Первого июля под гимн России в центре Владивостока оживут фонтаны

В этом году они заработают с опозданием на 2 месяца из-за эпидемиологической ситуацией
Кристина ГРИН
Поделиться:
Запустят центральный и пять светодиодных фонтанов на Арбате.Запустят центральный и пять светодиодных фонтанов на Арбате.Фото: Администрация Владивостока
Изменить размер текста:

Со всей этой суетой, связанной с распространением коронавирусной инфекцией, мы совсем забыли о фонтанах в центре города. А они, оказывается, с завтрашнего дня оживут и начнут радовать жителей Владивостока и гостей дальневосточной столицы . С 1 июля заработает самый большой центральный фонтан краевого центра, а также комплекс на улице Адмирала Фокино. Кстати, в этом году это свершилось с опозданием на два месяца. Обычно фонтаны запускались 1 мая, но этому помешали всеми известные обстоятельства.

- Перед запуском все фонтаны проверили, почистили. Тестовой запуск и заполнение чаш, а также небольшой ремонт произвели ещё весной. 1 мая по традиции состоялся технический запуск фонтанов, но всего лишь на 15 минут для проверки, – рассказал Евгений Демченко, главный механик МУПВ «ВПЭС».

Как отмечают в пресс-служба администрации Владивостока, 1 июля на Спортивной набережной под гимн России запустят центральный и пять светодиодных фонтанов на Арбате. Они будут работать ежедневно: по будням – с 10:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 23:00. В планах властей продлить сезон работы фонтанов до 1 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МТС запускает голосового помощника по имени Марвин
Выкинутые на помойку в Приморье «бюллетени» для голосования оказались провокацией
Первого июля под гимн России в центре Владивостока оживут фонтаны
Заложен киль третьего супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании
Журналист из Чугуевки: Не со всей политикой государства я согласна, но поправки в Конституцию важны
Тренер из Кавалерово: Голосование по поправкам в Конституцию РФ - не равно выборы президента
Почти 40% электората Приморья уже проголосовало по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Обознались: власти Приморья прокомментировали ошибку местных СМИ
Электронные очереди на подъезд к АПП на российско-китайской границе сохранятся
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты во Владивостоке за 2 часа
Выплаты сотрудникам соцучреждений Приморья, работающим в особом режиме продлены на 2 месяца
Серийный угонщик из Уссурийска украл за 7 месяцев 4 автомобиля
Фонд «Восточный Порт» начинает ремонтно-строительные работы в посёлке Врангель
Жизни еще двух приморцев оборвал коронавирус
Приморье: выявлено 80 заболевших COVID-19 за сутки
Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений 1 июля 2020 года
20-е с начала года нарушение ПДД? Причину смерти мотоциклиста из Находки установят эксперты
Дождь снова усадил приморцев за развлечения онлайн
Последствия удара стихии: дороги Приморья, на которых ограничено движение автотранспорта
Соцсети опять «поймали» нарушителя: ГИБДД Владивостока проверило видео с такси, пересекающим двойную сплошную
Владивостоку — 160 лет: программа юбилейных мероприятий
Нелегкий выбор: владивостокцы определяются в какой проект вложить 173 миллиона рублей
Смертельное ДТП на трассе Уссурийск-Доброполье-Николо-Львовское
Коллектив картинной галереи в Кавалерово дружно проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Приморцы рассказали, почему решили принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию
Кит будет плавать по клумбе: известный владивостокский фонтан превратят в цветник
Большинство «зумеров» и «миллениалов» из Владивостока стараются регулярно откладывать
Мажор на «Лексусе» после скандала с обливанием прохожих грязной водой во Владивостоке удалил все фотографии в своем профиле
Приморец убил человека в день похорон его жены и шесть с лишним лет жил безнаказанно