Первого июля под гимн России в центре Владивостока оживут фонтаны

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:11:54+03:00

В этом году они заработают с опозданием на 2 месяца из-за эпидемиологической ситуацией

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Со всей этой суетой, связанной с распространением коронавирусной инфекцией, мы совсем забыли о фонтанах в центре города. А они, оказывается, с завтрашнего дня оживут и начнут радовать жителей Владивостока и гостей дальневосточной столицы . С 1 июля заработает самый большой центральный фонтан краевого центра, а также комплекс на улице Адмирала Фокино. Кстати, в этом году это свершилось с опозданием на два месяца. Обычно фонтаны запускались 1 мая, но этому помешали всеми известные обстоятельства.

- Перед запуском все фонтаны проверили, почистили. Тестовой запуск и заполнение чаш, а также небольшой ремонт произвели ещё весной. 1 мая по традиции состоялся технический запуск фонтанов, но всего лишь на 15 минут для проверки, – рассказал Евгений Демченко, главный механик МУПВ «ВПЭС».

Как отмечают в пресс-служба администрации Владивостока, 1 июля на Спортивной набережной под гимн России запустят центральный и пять светодиодных фонтанов на Арбате. Они будут работать ежедневно: по будням – с 10:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 23:00. В планах властей продлить сезон работы фонтанов до 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU