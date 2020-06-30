2020-06-30T11:31:45+03:00
Общество

Выкинутые на помойку в Приморье «бюллетени» для голосования оказались провокацией

Фейковые кадры, опубликованные в сети, прокомментировали специалисты [видео]
Милана СОКОЛ
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Специалисты призывают не поддаваться на провокациюСпециалисты призывают не поддаваться на провокациюФото: принтскрин видео.
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Видео, размещенное в популярном паблике Приморья, стало причиной беспокойства местных жителей и официальной проверки. На кадрах, сделанных в Хасанском районе края, запечатлены листовки, похожие на бюллетени для голосования. При этом «документы» попросту раскиданы на помойке. Как уверяет автор ролика, история развернулась в поселке Рыбак.

Для проверки информации на место предполагаемого нарушения выехали сотрудники участковой избирательной комиссии. По словам специалистов, никаких листовок к их приезду уже не было. Избирком уверен, что видео – обычный фейк. Кто-то решил создать провокацию, скачав образцы бланков из интернета.

Фейковое видео облетело Приморье.Видео: dps_vl

– На бланках, изображенных на видео нет ни печатей, ни подписей, тогда как все официальные бюллетени строго завизированы. К тому же, накануне в Хасанском районе прошел дождь, а данные листовки, судя по видео, абсолютно сухие, – поделилась председатель УИК № 3022 Екатерина Ватькова.

Напомним, с 25 июня в Приморье, как и во всей стране началось голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Основной день плебисцита – 1 июля официально объявлен выходных. Бюллетени для голосования печатали в типографиях, специализирующихся на изготовлении продукции, защищенной от подделок. Документы изготовлены на плотной бумаге с нанесением защитной фоновой сетки зеленого цвета. На каждом бланке стоят подписи двух членов избиркома и печать. Всего в крае изготовлено почти 1,5 миллиона таких бланков.

Стоит отметить, что за распространение ложной информации предусмотрен крупный денежный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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