Шашки наголо: необычная разборка едва не привела к трагедии

1 Июль 2020 2020-07-01T01:16:14+03:00

Агрессор выстрелил в упор, но его обидчик увернулся в последний момент, тогда тот взялся за холодное оружие [видео]

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Приморские следователи завершили в Хасанском районе расследование уголовного дела по факту покушения на убийство и угрозы убийством. Все случилось еще 26 апреля 2019 года у подъезда дома по улице Героев Хасана в поселке Славянка.

По версии следствия, 46-летний мужчина решил, что 27-летний парень пристает к его девушке и вступился: достал огнестрельный бесствольный пистолет самообороны «Лидер» и с очень близкого расстояния выстрел выстрелил в голову потерпевшего. Однако тот резко изменил положение головы, и резиновая пуля вместо прямого попадания прошла по касательной рядом с виском. После неудачного выстрела потерпевший скрылся, но это на языке следователей называется «не довел преступление до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам». В следующий раз эти же двое мужчин встретились возле кафе на улице Ленинская в поселке Славянка 1 июня все того же года. Только молодой парень был с друзьями. Но обвиняемого это не смутило. Он вышел из припаркованного автомобиля и нанес один удар в область грудной клетки одному из присутствующих. В ответ получил три удара в голову, но не растерялся - выхватил самодельную шашку и стал гонять четырех мужчин по парковке, обещая убить их. Этот момент попал на видео камер наблюдения.

- В сложившейся ситуации потерпевшие испугались за жизнь, поскольку зная характер обвиняемого, восприняли угрозу реально, - сообщают следователи.

Достаточная доказательственная база собрана, уголовное дело направлено в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787984" frameborder="0"></iframe> Разборки со стрельбой и маханием шашки в Хасанском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU