Жителей Приморья пугают «наводнением века»

1 Июль 2020 2020-07-01T02:05:27+03:00

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Синоптик-любитель, создатель сайта «Маглипогода» Руслан Юрковский, одним из первых предсказавший сильные дожди и наводнения в Приморье на 25-26 июня, рассказал о новых неприятных явлениях. В свое инстаграм он опубликовал карту движения нового циклона и спросил у подписчиков, готовы ли они к «наводнению века».

Позже он объяснил, что на карте циклон, который как раз улучшит погоду в Приморье – до 6 июля точно. Это глубокий циклон, почти тайфун, но имеет больше влаги. Но уже 6 июля в Приморье снова должен вернуться фронт.

- Так что радуйтесь хорошей погоде до 6 июля, благодаря мощному циклону с Желтого моря. А на счёт того, почему наводнения века, так посмотрите, что происходит? Время — июнь, а циклоны влаги набирают, как при тайфуне. Полярный фронт так сильно выражен! Да и дополнительный фронт в этом году у нас образовался. Так что все возможно. Это наводнение, которое сейчас, я увидел больше, чем за неделю, и предупредил вас. Думаю, увидим и следующее, - предостерегает Руслан Юрковский.

По его словам, далее в июле начнут образовываться мощные циклоны в Желтом море на фоне Полярного фронта и будут проходить в основном по Японскому морю, но какой-то из них к нам все равно заглянет. Так что просто нужно быть в этом году готовым к серьезному наводнению.

- Из-за изменения климата у нас на Дальнем Востоке изменились воздушные массы, поэтому погода становится опасной для жизни. Всем желаю хорошей погоды и поменьше катастроф, - пишет Юрковский.

Сайт «Маглипогода» является любительским и не может делать официальные прогнозы, не имея на то лицензии. По этому поводу с Русланом даже судился официальный гидромет, поэтому ждем так же мнения лицензированных предсказателей. Но важно признать, что «Маглипогода» довольно точно и достаточно заранее сообщила приморцам о возможных наводнениях после ливней прошлой недели. И действительно, в пятницу, 26 июня на Владивосток обрушилась почти месячная норма осадков, а в двух муниципалитетах края – кавалеровском и Чугуевском - из-за подтоплений объявлен режим ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787992" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Приморье.Источник: instagram.com/maglipogoda

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ИСТОЧНИК KP.RU