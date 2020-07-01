На что живут безработные Приморья: пособия, временные работы...

1 Июль 2020 2020-07-01T02:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 марта по 29 июня в органы службы занятости Приморья обратились 34,6 тысяч человек, оставшихся без работы. Трудоустроить удалось лишь 14% из них. Под риском увольнения в крае оказались почти 4,8 тысячи человек, большинство из них находятся в режиме простоя. В органах службы занятости зарегистрированы около 31 тысяч человек. Это почти в три раза больше, чем в конце июня 2019 года — тогда как их было 11 тысяч.

Почти 700 млн рублей на социальные выплаты безработным приморцам выделят в этом году из бюджета Приморского края. Дополнительно 640 миллионов рублей направлено из резервного фонда правительства РФ в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщило региональное министерство труда и социальной политики. Деньги пойдут на пособия, стипендии, материальную помощь и другие нужды.

Чтобы чем-то занять безработных и дать немного подзаработать, в регионе организуют общественные и временные работы по благоустройству, обслуживанию транспорта, дополнительной санобработке помещений, работы не требующие квалификации, в сельском хозяйстве, на мебельном производстве и в других сферах. 150 работодателей создали более 1,6 тысяч таких рабочих мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU