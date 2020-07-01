«КП-Владивосток» поздравляет газету «Владивосток» с днем рождения

1 Июль 2020 2020-07-01T04:18:57+03:00

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31 день рождения отмечает 1 июля, газета «Владивосток». «Комсомольская правда — Владивосток» присоединяется к поздравлениям и желает коллегам плодотворной творческой работы.

Впервые газету, названную в честь города, жители Владивостока увидели почти 140 лет назад. В 1883 году Николай Сологуб, телеграфист штаба главного командира портов Восточного океана, выпустил первый номер. С тех пор газета закрывалась (в том числе и по политическим мотивам), возрождалась под новым руководством и с новой направленностью, вновь закрывалась... Так происходило несколько раз еще до революции 1917 года. Затем более 75 лет газеты с таким названием у города не существовало.

Новое рождение газеты произошло 1 июля 1989 года, когда свет увидел первый пилотный выпуск «Владивостока». А с 1 августа того же года газета стала выходить регулярно тиражом 15 тысяч экземпляров. Потом тиражи начали расти.

«Во „Владивосток“ же пришли очень интересные, я бы сказал самоотверженные журналисты, в основном довольно молодые, которые хотели показать и доказать, что они могут делать интересную газету», — пишет инициатор создания СМИ и его главный редактор в те времена Валерий Бакшин.

Сегодня к читателям обратилась нынешний главный редактор Елена Воронежцева:

«Мы не лукавим, называя нашими коллегами читателей и экспертов. Ведь именно благодаря вам „Владивосток“ пользуется любовью, уважением и доверием приморцев. Это вы подсказываете нам интересные темы, даёте комментарии, обсуждаете материалы, пишете письма, высказываете свою точку зрения на происходящие в крае и стране события, предлагаете пути их решения. Знаете, наши читатели — необыкновенные люди. Умные, интеллигентные, с большим жизненным опытом. Это они строили „Большой Владивосток“, поднимали все отрасли края, защищали страну и правопорядок. Это они сегодня трудятся во всех сферах экономики, сохраняют наше здоровье, учат наших детей и защищают наши жизни...».

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ИСТОЧНИК KP.RU