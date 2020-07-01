77 человек: количество выявляемых ежедневно людей с инфекцией COVID-19 сокращается

1 Июль 2020 2020-07-01T04:40:14+03:00

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморья сообщил, что за минувшие сутки в регионе от инфекции COVID-19 избавились 129 человек. Теперь количество выздоровевших приморцев составляет — 2 874 человека. Это 65,5% от общего числа заразившихся в крае.

За сутки новое заболевание выявлено у 77 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии — 4 383 человек. Темп прироста заболевших COVID-19 снижается и на сегодня составляет 1,7%.

«Сейчас наблюдаются два эпицентра коронавируса в Приморье, на которых приходится более 75% всех случаев заражения. Это крупные города — Владивосток и Находка», — уточнили представители оперативного штаба.

Еще два жителя Приморья не смогли справиться с инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 46. Оба умерших были жителями Находки и обоим было по 71 году.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU