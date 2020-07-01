COVID-19 продолжает уносить жизни приморцев: два жителя Находки умерли от коронавируса

1 Июль 2020 2020-07-01T04:49:10+03:00

Сообщено о смерти двух жителей Находки от COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки заболевание в крае выявлено еще у 77 человек

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Количество людей, умерших от COVID-19, в Приморье за сутки увеличилось до 46. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с короной инфекцией, не смогли справиться с болезнью двое жителей Находки. Оба умерших находились в возрасте 71 год.

— Сейчас наблюдаются два эпицентра коронавируса в Приморье, на которых приходится более 75% всех случаев заражения. Это крупные города — Владивосток и Находка, — сообщил штаб.

За сутки заболевание выявлено у 77 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии — 4 383.

Темп прироста заболевших COVID-19 снижается и составляет сейчас 1,7%.

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ИСТОЧНИК KP.RU