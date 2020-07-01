Пенсионерку-торговку контрафактным спиртом в Уссурийске покалечил озлобленный клиент

1 Июль 2020 2020-07-01T04:53:41+03:00

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Дерзкое нападение на пожилую жительницу Уссурийска расследуют сотрудники уголовного розыска. Разбойник не только искалечил пенсионерку, но и обворовал ее квартиру.

В ходе работы было установлено, что преступление произошло в утренние часы в квартире одного из пятиэтажных домов на улице Парковой. Неизвестный мужчина постучался в дверь 80-летней горожанки, а затем напал и стал избивать ее тяжелым предметом по голове.

Когда от полученных травм пенсионерка потеряла сознание, налетчик похитили из ее жилища около 20-ти тысяч рублей, а также 4 бутылки со спиртом и скрылся.

Обнаружившие избитую женщину соседи незамедлительно вызвали на место происшествия скорую и полицию. Медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу, где она была госпитализирована в реанимацию. У пенсионерки диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, вдавленные переломы лицевых костей, ушиб мозга и мягких тканей головы, а также переломы костей руки.

Стражи порядка установили, что пострадавшая более полутора лет занимается незаконной продажей спирта из своей квартиры. Не исключено, что разбойником оказался один из ее клиентов, который рассчитывал на наличие у пенсионерки крупных сумм наличности от противозаконной торговой деятельности.

По факту разбойного нападения и причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемого в преступлении продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU